Myanmar: ministro Esteri Singapore a Brunei per discutere crisi (3)

- Proseguono in Myanmar le manifestazioni contro il colpo di stato militare del primo febbraio: ieri i manifestanti, soprattutto operatori sanitari, hanno protestato a Monywa, Mandalay, Yangon e in altre città, mentre le forze di sicurezza hanno usato gas lacrimogeni e proiettili. Secondo l’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici (Aapp) le vittime in totale sono 248 e le persone arrestate sono più di 2.300. Ieri i media di Stato hanno mostrato il generale Min Aung Hlaing, alla guida del golpe, in visita alle isole Coco, un avamposto strategico a circa 400 chilometri a sud di Yangon, che spiegava alle forze armate che il loro dovere è difendere il Paese dalle minacce esterne. (Fim)