Usa: crisi migratoria, per "Politico" le separazioni familiari avvengono ora oltre confine

- L'arrivo alla Casa Bianca del presidente Joe Biden, lo scorso gennaio, ha posto fine alla pratica delle separazioni forzate delle famiglie di migranti che attraversano illegalmente il confine meridionale degli Stati Uniti, ma tali separazioni avvengono ora appena fuori dal territorio degli Stati Uniti, nel Messico Settentrionale. A scriverlo è il quotidiano statunitense "Politico", che dedica un'indagine al vertiginoso aumento degli arrivi di minori non accompagnati coinciso negli Stati Uniti con l'insediamento della nuova amministrazione presidenziale. "Politico" punta l'indice contro la politica adottata dall'amministrazione Biden, che autorizza l'ingresso nel Paese dei soli migranti minorenni. La pressione esercitata dai flussi migratori hanno esposto l'amministrazione alle stesse critiche rivolte all'ex presidente Donald Trump, per l'inadeguatezza delle strutture di prima accoglienza per i minori non accompagnati. L'attuale crisi ricorda quella del biennio 2014-2015, quando era presidente Barack Obama: anche allora, gli Stati Uniti furono meta di un flusso senza precedenti di minori non accompagnati, che però intraprendevano perlopiù da soli l'intero viaggio dall'America Centrale. (segue) (Nys)