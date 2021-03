Usa: crisi migratoria, per segretario Sicurezza interna Mayorkas "il confine è chiuso" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo predisponendo modalità sicure, ordinate e umane per far fronte alle esigenze dei minori vulnerabili, ma lo ribadisco: Non venite", ha dichiarato Mayorkas. "Cbs News" ha riferito che in data 20 marzo, circa 15.500 minori non accompagnati si trovavano presso le strutture di prima accoglienza nel Sud degli Stati Uniti, dopo aver attraversato illegalmente il confine meridionale con il Messico. Mayorkas ha difeso la risposta alla crisi dell'amministrazione in carica, accusata dai Repubblicani di aver innescato la crisi varando il giorno stesso dell'insediamento di Biden alla Casa Bianca una moratoria dei rimpatri. "Sappiamo come far fronte alla situazione", ha detto il segretario. "Abbiamo un piano, lo stiamo eseguendo e avremo successo. Siamo qui per questo", ha aggiunto Mayorkas. (segue) (Nys)