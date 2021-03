Usa: crisi migratoria, per segretario Sicurezza interna Mayorkas "il confine è chiuso" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La normativa in vigore negli Usa prevede che dei minori non accompagnati si faccia carico il dipartimento di Sicurezza interna, che entro tre giorni dovrebbe trasferirli a strutture idonee del dipartimento della Salute e dei servizi alla persona (Hss) per il loro smistamento a congiunti che già risiedono negli Usa, oppure a "sponsor" adeguati. Le autorità di confine non sono però in grado di far fronte al flusso di migranti in arrivo nel Paese, ed è in costante aumento il numero di minori trattenuto nei centri di accoglienza a lungo termine. "Il nostro obiettivo è assicurare che i minori non accompagnati vengano trasferiti all'Hss il prima possibile, in accordo con i requisiti legali e nel migliore interesse dei minori", ha dichiarato Mayorkas (Nys)