Germania: Csu, Soeder annuncia operazione trasparenza dopo scandalo mascherine

- Il presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu), Markus Soeder, ha annunciato un'operazione trasparenza a cui dovranno conformarsi tutti i deputati del partito. La decisione fa seguito allo scandalo delle maschere di protezione dal coronavirus, che ha travolto sia la Csu sia l'Unione cristiano-democratica (Cdu). Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, per Soeder è necessaria “una nuova Csu”. Contenuta in un piano in dieci punti, l'operazione trasparenza dell'Unione cristiano-sociale, impone ai parlamentari del partito di rivelare le attività secondarie che svolgono durante il proprio mandato. Come dichiarato da Soeder, che è anche primo ministro della Baviera, ai rappresentanti eletti della Csu viene vietato in maniera assoluta di rappresentare interessi dietro compenso. I cristiano-sociali che ricoprono incarichi di dirigenza nei parlamentai non potranno svolgere attività collaterali di carattere commerciale. Inoltre, chi intende candidarsi con la Csu dovrà firmare una “Dichiarazione di integrità” e impegnarsi a rispettare il codice etico del partito, le cui regole verranno rese più severe. Chiunque violi il documento potrà essere espulso dalla Csu. “Non si tratta di una tigre di carta, ma di una spada affilata”, ha dichiarato Soeder commentando il piano per la trasparenza nel proprio partito. Per il primo ministro della Baviera, la formazione è “a un bivio”. Un processo di riforma è irreversibile, poiché “vi è molto in gioco per la Csu”. Soeder ha, infine, affermato: “Si deve decidere chi servire di più, il manato o il denaro”. (Geb)