Corea del Nord-Malesia: Pyongyang chiude la propria ambasciata a Kuala Lumpur

- La Corea del Nord ha chiuso la propria ambasciata a Kuala Lumpur e la sua delegazione diplomatica ha lasciato la Malesia ieri, 21 marzo, dopo la decisione del Nord di troncare le relazioni con quel Paese asiatico. Lo riferisce la stampa malese. La chiusura dell'ambasciata giunge due giorni dopo l'annuncio ufficiale del Nord, che ha risposto così all'estradizione negli Stati Uniti di un cittadino nordcoreano detenuto proprio in Malesia. In risposta alla cessazione delle relazioni diplomatiche, Kuala Lumpur aveva concesso 48 ore al personale diplomatico nordcoreano per lasciare il Paese. Prima di tornare a Pyongyang, l'incaricato d'affari nordcoreano Kim Yu-song ha letto pubblicamente un comunicato ufficiale, nel quale la Malesia viene accusata di "asservimento" agli Stati Uniti. "Non contente d'aver messo a repentaglio la vita di un cittadino innocente per compiacere gli Stati Uniti, principale nemico del nostro Stato, le autorità della Malesia hanno consegnato il nostro cittadino agli Usa, distruggendo le fondamenta delle nostre relazioni bilaterali, basate sul rispetto della sovranità", recita il comunicato letto dal funzionario nordcoreano. (segue) (Fim)