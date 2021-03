Corea del Nord-Malesia: Pyongyang chiude la propria ambasciata a Kuala Lumpur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha deciso di troncare le relazioni diplomatiche con la Malesia, in risposta alla decisione di Kuala Lumpur di estradare negli Stati Uniti due cittadini nordcoreani accusati di coinvolgimento in attività di riciclaggio di denaro. Lo hanno annunciato venerdì 19 marzo i media di Stato della Corea del Nord. "Il 17 marzo le autorità della Malesia hanno commesso il crimine imperdonabile di trasferire forzosamente cittadini nordcoreani innocenti negli Stati Uniti, perché vengano incriminati alla stregua di criminali", di legge in una nota del ministero degli Esteri nordcoreano rilanciata dall'agenzia di stampa "Korean Central News Agency". La vicenda risale al 2019, quando una corte della Malesia ha ordinato l'estradizione negli Stati Uniti di un sospetto agente della Corea del Nord, accusato negli Usa di riciclaggio di denaro. La corte ha respinto in quell'occasione la difesa dell'uomo, tale Mun Chol Myong, che sosteneva le accuse degli Stati Uniti fossero di natura politica. Le autorità statunitensi ritengono che Mun sia il "leader di una organizzazione criminale internazionale", e per tale ragione ne hanno chiesto l'estradizione. (segue) (Fim)