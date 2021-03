Montenegro: premier Krivokapic, governo durerà quattro anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Montenegro Zdravko Krivokapic ha aperto a un cambio di passo nell'azione del governo, che consenta di renderlo più efficiente, grazie anche a una maggiore collaborazione con il parlamento. Krivokapic ha avuto un incontro con i rappresentanti dei partiti che compongono la maggioranza parlamentare, un dialogo che ha portato a fissare la durata del governo in quattro anni, nell'interesse di tutte le parti. Il primo ministro ha spiegato che sul tema sono stati d'accordo i leader del Fronte democratico, Andrija Mandic e Milan Knezevic, così come il presidente del Partito socialista popolare, Vladimir Jokovic. Krivokapic ha ribadito come l'unità dia forza all'azione dell'esecutivo, auspicando che il Montenegro "capisca finalmente che questo è l'inizio di un nuovo percorso che deve essere basato sulla riconciliazione". "Se non ci sarà una riconciliazione, se non ci abbracceremo e mostreremo maggiore rispetto, il Montenegro rimarrà come è adesso", ha detto Krivokapic. (Seb)