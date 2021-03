Afghanistan-Usa: segretario Difesa Austin dopo visita a Kabul, livello violenza ancora alto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Austin ha dichiarato di essersi recato a Kabul per “ascoltare e imparare” e ha espresso gratitudine per i sacrifici compiuti dal personale militare, diplomatico e civile e dai contractor che prestano servizio nel Paese. Parlando con i giornalisti in viaggio con lui, prosegue la nota, il segretario alla Difesa non ha voluto pronunciarsi sul rispetto da parte dei talebani delle condizioni previste dall’accordo di Doha per il ritiro completo delle forze statunitensi dall’Afghanistan. “È ovvio che il livello di violenza rimane piuttosto alto nel Paese. Ci piacerebbe davvero vederlo diminuire. Se scende, si può iniziare a creare le condizioni per un lavoro diplomatico davvero proficuo”, ha affermato. Austin ha riferito anche che tutti i partner ascoltati in Afghanistan “desiderano davvero una fine responsabile (del conflitto) e una transizione verso qualcos’altro”. Infine, ha detto di avere piena fiducia nel generale Miller e della sua capacità di proteggere le truppe Usa. (Nys)