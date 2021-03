Turchia: Biden, ritiro da Convenzione di Istanbul “passo indietro scoraggiante”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha espresso profonda delusione per il ritiro “improvviso e ingiustificato” della Turchia dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, meglio nota come Convenzione di Istanbul. “Questo è un passo indietro scoraggiante per il movimento internazionale volto a porre fine alla violenza contro le donne a livello globale”, si legge in un comunicato della Casa Bianca. La nota ricorda che in tutto il mondo, Turchia compresa, si assiste a un aumento del numero degli episodi di violenza domestica e di femminicidio; pertanto i Paesi dovrebbero rafforzare il loro impegno per porre fine a questa violenza, “non rifiutare i trattati internazionali concepiti per proteggere le donne e assicurare alla giustizia gli autori degli abusi”. “La violenza di genere è un flagello che colpisce ogni nazione in ogni angolo del mondo”, prosegue il comunicato, in cui si citano anche i recenti omicidi nello Stato Usa della Georgia. “Dobbiamo fare di più per creare società in cui le donne possano vivere la loro vita libere dalla violenza”, conclude la presidenza Usa.(Nys)