- "Raggi sorpresa, grida allo scandalo per le assunzioni in Campidoglio. Com'è possibile che la Sindaca non sa mai cosa combinano i suoi fedelissimi? Se così fosse, come può governare la città?". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino del Pd Giulio Pelonzi. (Com)