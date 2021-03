© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Conferenza stampa sulla Parità salariale in cui sarà presentata la proposta di Legge regionale per la parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile. L'evento verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Regione Lazio - Ore 11- La Sindaca di Roma Virginia Raggi presenta "L'omaggio di Roma Capitale all'artista Nino Manfredi in occasione dei 100 anni dalla sua nascita". Intervengono: Luca e Roberta Manfredi, figli dell'artista; Lorenza Fruci, assessora alla Crescita culturale di Roma Capitale; Teresa De Santis, presidente Rai Com; Angelo Teodoli, amministratore delegato Rai Com; Ludovico Di Meo, direttore Rai Due; Duilio Giammaria, direttore Rai Documentari; Patrizia Cardelli, direttore Rai Libri; Fabrizio Casinelli, direttore comunicazione e rapporti istituzionali Rai Com. Musei Capitolini, sala dell'Esedra del Marco Aurelio - Ore 14. (Rer)