Business news: Bolivia, presidente Arce annuncia investimenti in elettricità per 750 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce Catacora, ha annunciato l'intenzione di promuovere la creazione di energia pulita e che entro la fine dell'anno il governo investirà 750 milioni di dollari in progetti di elettricità. "Quest'anno investiremo 750 milioni di dollari in progetti di elettricità. Raggiungeremo i cicli combinati delle centrali termoelettriche di Entre Rios, a Cochabamba; del Sur, a Tarija; e di Warnes a Santa Cruz. Al tempo stesso promuoviamo energia pulita con parchi eolici", ha scritto Arce in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. Il 4 marzo, il ministro di Idrocarburi ed energia, Franklin Molina, aveva accusato il governo "ad interim" di Jeanine Anez di aver paralizzato il settore, interrompendo i lavori di elettrificazione in particolare nelle zone rurali e nelle comunità indigene. (Res)