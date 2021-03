Business news: Brasile, governo rivede al rialzo stima inflazione 2021 al 4,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia del Brasile ha rivisto al rialzo la stima dell'inflazione nel 2021 portandola al 4,4 per cento. La proiezione è contenuta nel bollettino marco fiscale diffuso dal dipartimento di politica economica (Spe). Per il ministero "il principale responsabile dell'incremento è stato l'aumento del prezzo degli alimenti". "Secondo il verbale del Comitato di politica monetaria della Banca centrale (Copom) di gennaio l'aumento del prezzo delle materie prime internazionali e i riflessi sui prezzi di cibo e carburante spingono verso l'alto le proiezioni di inflazione per i prossimi mesi", si legge nel bollettino. (Res)