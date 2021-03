Business news: Telespazio gestirà il nuovo Galileo Information Centre in America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Telespazio Iberica, controllata spagnola di Telespazio - una joint venture tra Leonardo (67 per cento) e Thales (33 per cento) -, guiderà il consorzio incaricato di gestire il nuovo Galileo Information Centre (Gic) per il Messico, l’America Centrale e i Caraibi. Il Centro, riferisce il relativo comunicato, sarà collocato a Città del Messico con strutture di formazione a Querétaro. Telespazio Iberica gestirà il Gic coordinando un team composto da partner industriali e istituzionali europei e locali come Everis, Enaire, Geotecnologías, e importanti università come l'Universidad Politecnica de Madrid e l'Universidad Nacional Autónoma de Mexico. Il nuovo Galileo Information Centre, cofinanziato dal Directorate-General for Defence Industry and Space (Dg Defis) della Commissione europea per 36 mesi, amplia la rete dei centri di informazione Galileo in America Latina e si affianca agli altri due centri già presenti in Cile e Brasile, attivi dal novembre 2019. (Res)