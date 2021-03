Business news: Perù, 59 persone arrestate durante sciopero dei trasportatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 59 persone sono state arrestate in Perù durante lo sciopero dei trasportatori avviato il 16 marzo. Lo sciopero è stato convocato dall’Unione nazionale dei trasportatori e dei conducenti (Gntc) per protestare contro l’aumento del prezzo del carburante, del gas, del prezzo dei pedaggi e dell'autorizzazione al trasporto informale. Gli arresti sono stati confermati dal ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni, Eduardo Gonzalez, secondo cui le persone fermate potrebbero essere denunciate per avere bloccato il libero transito delle persone nel contesto della pandemia. “Saranno denunciati perché prima viene la vita e la salute delle persone e il diritto delle persone a poter transitare, specialmente in caso di emergenza sanitaria”, ha detto il ministro parlando a “Canal N”. “Siamo nel bel mezzo di una crisi economica, questi blocchi stradali e interruzioni hanno fatto salire il prezzo del pane, i prezzi nei mercati, quelli che sono danneggiati sono i più poveri“, ha aggiunto. Gli scioperanti chiedono, tra le altre cose, l'eliminazione dell'imposta selettiva sui consumi (Isc) applicabile al diesel e la riduzione del prezzo del carburante. (Res)