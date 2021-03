© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 22 marzo, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1830m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: correnti asciutte settentrionali favoriscono stabile e abbastanza soleggiata sulle regioni di Nord-Ovest con cieli poco nuvolosi o a tratti offuscati dal passaggio di sottili velature, in particolar modo sui settori settentrionali. Tra notte e mattino aria fredda con gelate anche in pianura, valori diurni in rialzo attorno sui 14-16°C. Venti deboli. Mar Ligure poco mosso. (Rpi)