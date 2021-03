Ambiente: quarta domenica ecologica a Roma, da polizia locale 54 violazioni rilevate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, in occasione della quarta Domenica ecologica di Roma, la polizia locale di Roma Capitale ha svolto i controlli previsti per il rispetto dell'Ordinanza della Sindaca n. 60/2021, con un servizio di vigilanza, per entrambe le fasce orarie, nel perimetro individuato all'interno della Ztl "Fascia Verde". Oltre 1500 le verifiche eseguite dalle pattuglie nell'intera giornata: in totale 54 irregolarità riscontrate, di cui la maggior parte rilevate durante la mattina.(Rer)