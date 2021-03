Business news: Brasile, governo estende azzeramento imposte per medicinali e altri prodotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha disposto la proroga dell'esenzione del pagamento dell'Imposta sulla circolazione dei beni e servizi (Icms) per medicinali, forniture sanitarie e altri prodotti. Il Consiglio nazionale per le politiche di sviluppo economico (Confaz) ha approvato la proroga dell'incentivo su 228 prodotti il cui termine scade il 31 marzo. Se i vantaggi non fossero stati estesi una serie di articoli avrebbe subito un significativo aumento di prezzo a partire da aprile. Oltre a medicinali e forniture, l'esenzione è stata estesa anche all'acquisto di veicoli adattati per persone con disabilità, prodotti destinati alla produzione agricola, attrezzature industriali e aeronautiche, attrezzi agricoli e materiali da costruzione. Le decisioni del Confaz devono essere adottare con il consenso degli stati e del Distretto federale dal momento che sono questi enti a beneficiare dell'Icms. In una nota, il ministero dell'Economia e Confaz hanno affermato che l'estensione dei benefici consente il mantenimento delle attività di vari settori dell'economia in un momento di peggioramento della pandemia Covid-19. (Res)