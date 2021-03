Business news: Brasile, cala produzione idrocarburi a febbraio ma aumenta quota da giacimenti pre-sal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di idrocarburi in Brasile è diminuita a febbraio del 4,89 per cento rispetto al mese precedente, attestandosi a 2,73 milioni di barili di petrolio al giorno. La produzione di gas naturale, invece, ha avuto una diminuzione della produzione del 4,6 per cento rispetto a gennaio attestandosi a 130 milioni di metri cubici. Tuttavia la quota di idrocarburi provenienti da giacimenti di pre-sal ha raggiunto un nuovo livello storico. A febbraio, i campi hanno prodotto circa 2,6 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno. Il volume corrisponde al 73,14 per cento del totale, percentuale più alta nella storia. Il giacimento di Tupi (ex Lula) rimane il maggiore per produzione del paese, con circa 1,2 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno, che rappresenta da solo il 32,8 per cento della produzione nazionale. Il giacimento di Buzios ha invece raggiunto la soglia dei 673mila barili di petrolio equivalente al giorno, pari al 19 per cento del totale del paese. (Res)