Business news: Brasile, Onu, pandemia costata 178 miliardi di dollari di crescita nel 2020 e 2021

- La pandemia di nuovo coronavirus è costata al Brasile una crescita pari a 178 miliardi di dollari di Prodotto interno lordo (Pil) negli anni 2020 e 2021. E' quanto sostiene la Conferenza delle Nazioni unite sul Commercio e lo Sviluppo (Unctad) in uno studio in cui sottolinea che la ripresa dell'economia brasiliana quest'anno non seguirà né la media dei paesi emergenti né quella delle economie sviluppate. Con la pandemia, secondo i calcoli dell'agenzia Onu, il Brasile ha 'perso' 102 miliardi di dollari nel 2020 e 75,9 miliardi di dollari nel 2021. In totale, il dato rappresenterà il 9,8 per cento del Pil, considerando le dimensioni dell'economia nel 2019. Unctad sottolinea che nel 2021 il Brasile crescerà del 3,1 per cento, al di sotto della media mondiale del 4,7 per cento. Nel 2020 il Brasile ha registrato una contrazione del 4,1 per cento, più profonda rispetto al 3,9 per cento dell'economia mondiale, e doppia rispetto alla contrazione, pari al 2,1 per cento, registrata tra i paesi emergenti. (Res)