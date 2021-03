Roma: Fassina, solidarietà alle vittime aggressione e approvare proposta legge Zan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora un altro "vergognoso attacco omofobo a Roma. È inaccettabile. Solidarietà alle vittime. Ma non basta a lavarsi la coscienza un comunicato rituale. È necessario approvare la Proposta di Legge del collega Zan contro l’omofobia. L’abbiamo approvata alla Camera, ma è rimasta bloccata al Senato per responsabilità di una destra sempre pronta a minimizzare quando si tratta dei diritti delle persone omosessuali". Lo dico chiara in una nota Stefano Fassina deputato LeU. (Com)