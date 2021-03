© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce in videoconferenza il Consiglio comunale.Diretta streaming al sito http://milano.videoassemblea.it/VARIEConferenza stampa di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti della Lombardia in occasione della proclamazione dello sciopero nazionale di tutti i dipendenti diretti, le lavoratrici ed i lavoratori degli appalti e del delivery della filiera Amazon. Partecipano i segretari regionali Luca Stanzione, Giovanni Abimelech e Antonio Albrizio.Fuori la sede Amazon di Milano, via Toffetti 108 (ore 09.00)Cerimonia di assegnazione in memoriam del Premio Ispi 2021 al diplomatico italiano Luca Attanasio. Partecipano il presidente della Camera, Roberto Fico, il segretario generale del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Elisabetta Belloni e il presidente dell'Ispi, Giampiero Massolo. Segue una Lectio Magistralis dal titolo La "loro" Africa, tenuta da Romano Prodi e introdotta da Paolo Magri, vicepresidente esecutivo dell'Ispi.Diretta streaming sui canali social e sul sito dell'Ispi (ore 18.00)In occasione della giornata mondiale dell’Acqua il museo di impresa di MM Spa, ha predisposto una maratona di appuntamenti in diretta con l'obiettivo di sensibilizzare le persone sulla necessità di salvaguardare la risorsa, l'ambiente, l'accesso all'acqua dolce e la sostenibilità degli habitat acquatici. Alle 9.00 "Visti da vicino", primo appuntamento della nuova rubrica alla scoperta di Mm con il presidente Simone Dragone.Diretta sui canali social della Centrale dell'Acqua di Milano (dalle ore 9.00) (com)