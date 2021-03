Libia-Italia: Di Maio e Descalzi a Tripoli, sostegno a governo e rilancio cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha riaffermato due volte il suo sostegno alla Libia e la sua volontà di cooperare con le nuove autorità unificate, con la duplice visita di oggi a Tripoli del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e dell’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. La visita di Di Maio è particolarmente importante, considerato che si tratta del primo viaggio in Libia compiuto da un ministro degli Esteri europeo e occidentale dopo la nomina delle nuove autorità esecutive. Ad oggi, infatti, l’unico rappresentante di un Paese straniero a recarsi in Libia è stato il presidente tunisino, Kais Saied. Di Maio ha incontrato rappresentanti di tutte le nuove istituzioni, dopo che lo scorso 10 marzo la Camera dei rappresentanti ha legittimato con il voto di fiducia il nuovo Governo di unità nazionale (Gun) di Abdulhamid Dabaiba. Oltre al premier Dabaiba, Di Maio ha avuto un colloquio con tutti e tre i membri del nuovo Consiglio presidenziale (il presidente Mohamed Menfi e i due vicepresidenti, Abdullah al Lafi e Musa al Kuni) e l’omologa del Gun, Najlaa al Manqoush. Con il primo ministro Dabaiba ha avuto un colloquio anche Descalzi, il quale ha discusso degli investimenti dell’azienda nel Paese e di cooperazione nel settore energetico, soprattutto per quanto riguarda gas naturale ed energia elettrica. (segue) (Lit)