Libia-Italia: Di Maio e Descalzi a Tripoli, sostegno a governo e rilancio cooperazione (4)

- Dal canto suo, Descalzi ha confermato a Dabaiba il pieno impegno di Eni per quanto riguarda le attività operative e i progetti dell’azienda in Libia, con particolare focus sullo sviluppo del gas naturale. Quest’ultimo è infatti particolarmente strategico, per Eni e per la Libia, e sarà vitale per sostenere la crescita prevista della domanda di elettricità nel paese e ridurre l’utilizzo di fonti a maggiore impatto carbonico. Il tema dell’elettricità è particolarmente critico, visto che la Libia è attanagliata ogni estate da una grave crisi energetica, con il verificarsi di frequenti blackout elettrici che durano anche 20 ore al giorno. Il premier libico punta sul ruolo di Eni per risolvere almeno in parte la grave crisi, tema su cui l’esecutivo di unità nazionale si gioca gran parte della sua credibilità. “La nostra relazione con Eni è speciale”, ha commentato Dabaiba su Twitter dopo l’incontro con Descalzi. Il nuovo capo del governo di Tripoli ha sottolineato la necessità che Eni investa e promuova la "responsabilità sociale" nei settori della salute, dell’istruzione, della formazione professionale e dell’energia elettrica. (Lit)