Afghanistan-Usa: segretario Difesa Austin dopo visita a Kabul, livello violenza ancora alto

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha incontrato “i leader afgani, americani e della coalizione” oggi a Kabul “per comprendere meglio la situazione nel Paese e individuare la via da seguire per una pace giusta in una terra a lungo tormentata”, e ha evidenziato che il livello della violenza è ancora alto. Lo riferisce una nota del dipartimento della Difesa Usa dopo la visita a sorpresa di Austin in Afghanistan. “L’amministrazione Biden sta conducendo una revisione dell’accordo con i talebani e, anche nel mezzo della pandemia di coronavirus, il segretario ha voluto sentire in prima persona il presidente afgano Ashraf Ghani, il generale dell’Esercito Austin S. Miller, comandante della missione di sostegno risoluto della Nato e delle forze statunitensi in Afghanistan, e l’ambasciatore Ross Wilson, incaricato d’affari presso l’ambasciata degli Stati Uniti a Kabul”, si legge nel comunicato. (segue) (Nys)