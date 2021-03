© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 22 marzo, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni III e II. Odg: audizione vertici Motorizzazione Civile in merito all'ordine del giorno n.5 approvato dal Consiglio Comunale il 22 fennraio 21 avente ad oggetto: "interventi urgenti a tutela delle autoscuole del territorioOre 13 - riunione del Consiglio ComunaleREGIONEore 9:30 e 14.30, Videoconferenza, riunione della I Commissione, presidente Carlo Riva Vercellotti.ore 12:00, Videoconferenza, il garante regionale per i diritti degli animali Enrico Moriconi modera la conferenza stampa sul tema Il lupo, la verità oltre le paure, realizzata in collaborazione con Tavolo Animali & Ambiente.ore 15:00, Videoconferenza, incontro sul progetto Il welfare nelle Pmi femminili, a cura della Consulta regionale femminile e dell’Associazione Apid.ore 15:30, Videoconferenza, i futuri Ambasciatori del Consiglio regionale del Piemonte incontrano il garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano.ore 17:30, Videoconferenza, il garante regionale dei detenuti Bruno Mellano interviene alla Conferenza nazionale dei garanti territoriali. (Rpi)