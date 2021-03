Francia-Vaticano: fonti Eliseo, colloquio telefonico tra Macron e papa Francesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con papa Francesco su richiesta di quest'ultimo. Lo riferisce una fonte dell'Eliseo, spiegando che si è trattato del quarto colloquio tra il capo dello Stato francese e il pontefice dopo l'ultimo del 30 ottobre, all'indomani dell'attentato alla basilica di Notre Dame a Nizza. Macron si è congratulato con Francesco per il suo “storico” viaggio in Iraq, definendolo un “vero punto di svolta per la regione”, ha spiegato la presidenza. I due leader hanno poi condiviso riflessioni e preoccupazioni ne confronti delle crisi che destabilizzano molte regioni del mondo: l'espansione del jihadismo in Africa, che sia nel Sahel o sulla costa est del continente; la situazione in Libano e più ampiamente dell'instabilità causata dai Paesi che usano la diplomazia religiosa "a fini politici”, ha spiegato la fonte dell'Eliseo. Nel corso delle discussioni è stato evocato anche il mondo post-coronavirus, tema centrale nell'ultimo libro del Pontefice. (Frp)