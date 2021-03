Business news: Brasile, il real si deprezza del 10,2 per cento nel 2021, quarta peggiore valuta al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valuta del Brasile, il real, si è deprezzata del 10,2 per cento nel 2021, registrando la quarta peggiore performance tra le valute di tutto il mondo rispetto al dollaro statunitense dopo la nuova sterlina del Sudan (-85,3 per cento), il dinaro della Libia (-70,1 per cento) e il bolivar sovrano del Venezuela (-42,4 per cento). Lo rivela un sondaggio della Austin Rating, pubblicato dal portale "Poder 360". La svalutazione si registra in un momento si grande incertezza sull'economia brasiliana. La nuova ondata di contagi e morti per Covid-19, unita al ritardo del paese nella campagna vaccinale preoccupa gli investitori. Dubbi persistono anche sulla traiettoria del debito pubblico, che ha raggiunto l'89,7 per cento del Pil. Secondo i dati di Austin Rating, di fronte a un dollaro lontano dal suo massimo storico, il real è l'unica valuta tra 16 paesi emergenti (che rappresentano il 30 per cento del Pil mondiale) che si è deprezzato contro la valuta statunitense. Mentre infatti le altre valute delle 16 economie si sono apprezzate dello 0,9 per cento tra marzo 2020 e marzo 2021, nello stesso periodo il real ha perso il 19,2 per cento del suo valore. (Res)