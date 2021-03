Vaccino: Fnomceo, medico sia presente anche in farmacie e parafarmacie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per questo in tutte le sedi vaccinali, e quindi anche nelle farmacie e nelle parafarmacie, la sicurezza della prestazione dovrà essere una certezza", conclude Anelli. "Solo il medico possiede, per formazione e per legge, le competenze necessarie per questi interventi e per decidere propedeuticamente quali pazienti debbano essere vaccinati in ambiente protetto, e cioè in ospedale o negli hub vaccinali. Pertanto, al fine di contemperare la giusta esigenza di accelerare e di rendere capillare sul territorio la campagna di vaccinazione, chiave risolutiva per uscire dalla pandemia, con l’ineludibile dovere di garantire la sicurezza dei cittadini e delle cure, invitiamo a un’attenta valutazione e riesame delle modalità di attuazione del D.L. sostegni” (Com)