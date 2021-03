Covid: coordinatori Forza Italia, in un Paese normale proposta Ronzulli avrebbe consensi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obbligo di vaccinare il personale sanitario che è a diretto contatto con i pazienti - spiegano - anzi andrebbe esteso a tutti coloro che svolgono un'attività a contatto con il pubblico. Il personale sanitario finora ha combattuto una guerra contro il virus a mani nude, il vaccino è l'unica arma che abbiamo e quegli operatori sanitari che non si vaccinano pur essendo a contatto con i pazienti sono assimilabili a dei disertori che non solo non combattono come potrebbero questa guerra, ma, con il loro comportamento irresponsabile, mettono a rischio la vita stessa dei pazienti che dovrebbero curare. Alla senatrice Ronzulli, va tutta la nostra vicinanza e solidarietà e l'impegno a convertire in legge la sua proposta", concludono i coordinatori Forza Italia. (Rin)