Libia-Italia: Descalzi (Eni), pieno impegno per attività operative e progetti nel Paese

- L'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha confermato al primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, il pieno impegno della società per quanto riguarda le attività operative e i progetti nel paese, con particolare focus sullo sviluppo del gas. Ciò è avvenuto, secondo un comunicato stampa, durante un incontro tra Dabaiba e Descalzi, tenuto oggi a Tripoli "per discutere delle attività Eni nel paese e delle aree di comune interesse e collaborazione nell’ambito delle energie rinnovabili, economia circolare, progetti sociali, accesso a salute ed energia, educazione e formazione professionale". All'incontro ha inoltre partecipato Mohamed Oun, nuovo Ministro del Petrolio e del Gas. Claudio Descalzi ha confermato al primo ministro il pieno impegno della società per quanto riguarda le attività operative e i progetti nel paese, con particolare focus sullo sviluppo del gas, strategico per Eni nella sua transizione energetica e per la Libia e che sarà vitale per sostenere la crescita prevista della domanda di elettricità nel paese e ridurre l’utilizzo di fonti a maggiore impatto carbonico. Eni è il primo produttore di gas in Libia e il principale fornitore di gas al mercato locale, con una quota di circa l'80 per cento. La società continuerà a svolgere un ruolo di primo piano nella produzione di gas grazie ai nuovi progetti di sviluppo offshore come le Strutture A&E, Bouri Gas Utilization e Sabratha Compression. (segue) (Com)