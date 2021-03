Libia-Italia: Descalzi (Eni), pieno impegno per attività operative e progetti nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato di Eni ed il primo ministro hanno discusso delle opportunità da sviluppare nel Paese per quanto riguarda il settore delle rinnovabili, che permetterebbero di rispondere all’aumento di richiesta di energia elettrica senza aumentare il consumo locale di idrocarburi e le emissioni di CO2. Dabaiba ha espresso il suo apprezzamento per la partnership storica e strategica con Eni, ringraziandola per il suo ruolo attivo di attore primario nel settore energetico, e nel nuovo contesto di maggiore stabilità ha incoraggiato a promuovere nuovi investimenti e a continuare l’impegno in ambito sociale attraverso il supporto costante alla popolazione nei settori sanitario e educativo, e più di recente nel settore della generazione elettrica e nella lotta alla pandemia da Covid-19. Eni ha continuato ad operare ed investire in Libia, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, anche grazie al supporto della società di Stato Noc, partner storico nel paese. La società è pronta a continuare a sviluppare le ingenti riserve del paese già scoperte e valorizzare anche l’importante potenziale esplorativo ancora presente. Eni è presente in Libia dal 1959 ed è in joint venture con la società di Stato Noc. La società è il principale produttore internazionale di idrocarburi nel paese. (Com)