Bolivia: difesa Anez ricorrerà a organismi internazionali dopo proroga custodia preventiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice Willy Vargas della Seconda camera penale d’appello della Bolivia ha prolungato da quattro a sei mesi la custodia preventiva per l’ex presidente ad interim Jeanine Anez, arrestata il 13 marzo, e per due suoi ex ministri, Alvaro Coimbra e Rodrigo Guzman. La difesa di Anez ha già annunciato che si rivolgerà alla Commissione interamericana sui diritti umani (Cidh) e all’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Unhchr). Da ieri la donna si trova nel Centro penitenziario femminile di Miraflores, a La Paz, dove è stata trasferita dal Centro di orientamento femminile di Obrajes, ed è assistita da un’unità medica dell’Istituto di ricerca forense (Idif). Un tribunale aveva autorizzato il ricovero della detenuta per accertamenti medici, ma poi il giudice per le indagini penali Armando Zeballos ha revocato l’autorizzazione. Anez, 53 anni, in custodia preventiva con accuse di “terrorismo” e “sedizione”, ha sofferto un forte sbalzo di pressione il 17 marzo. Le autorità carcerarie hanno fatto sapere che il personale sanitario è accorso sul posto e le ha somministrato gli opportuni farmaci alla presenza del Difensore del popolo e della sua avvocata. La presidente dell’Assemblea permanente per i diritti umani, Amparo Carvajal, dopo averle fatto visita, ha dichiarato al quotidiano “El Deber” che Anez ha iniziato uno sciopero della fame. (segue) (Brb)