- "Oggi è stata raggiunta la quota delle 800 mila somministrazioni di cui 300 mila a over 80. Sono aperte le prenotazioni per gli over 70. Avanti tutta". Lo dichiara in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)