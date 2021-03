Libia-Italia: Di Maio e Descalzi a Tripoli, sostegno a governo e rilancio cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro dei colloqui tra Di Maio e le autorità di Tripoli sono stati soprattutto temi concreti, di natura economica. Secondo una nota del Consiglio presidenziale, con Menfi e con la ministra Manqoush Di Maio ha discusso della “riattivazione dell’accordo di amicizia tra Italia e Libia” e “della possibilità di avviare i lavori per la strada costiera tra Ras Agedir e Musaid”, prevista da un accordo siglato nel 2008 tra l’ex rais libico Muammar Gheddafi e l’allora presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi. D’altro canto la parte libica, in particolare il premier Dabaiba, spinge per avviare una riunione interministeriale - l’ultima si fece a Roma nel 2014 prima della guerra dell’Aeroporto - che riunisca tutti i ministeri e tutti i settori interessati. Vale la pena ricordare, nel quadro della cooperazione economica tra Roma e Tripoli, che esiste già una Commissione tecnica economica congiunta italo-libica (Cecil), presieduta dal sottosegretario agli Affari esteri Manlio Di Stefano. Nel corso dei colloqui, si è parlato anche di rivitalizzare la cooperazione in tutti i settori, con una presentazione delle possibilità di ricostruzione e sviluppo con grandi aziende italiane. “Lavoreremo per nuove opportunità per le nostre imprese, riunendo dei formati che permetteranno alle imprese e al mondo economico libico di dialogare col nostro e di creare due opportunità nuove, su entrambi i fronti”, ha dichiarato Di Maio dopo la visita. (segue) (Lit)