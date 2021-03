Libia-Italia: Di Maio e Descalzi a Tripoli, sostegno a governo e rilancio cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Un altro tema cruciale affrontato dal titolare della Farnesina e dagli interlocutori libici è quello dei migranti. Al riguardo, Dabaiba ha sottolineato che si tratta di una questione internazionale, che non è legata soltanto alla Libia e che non è possibile risolvere soltanto "dal centro", ha detto, riferendosi al fatto che la Libia sia perlopiù un Paese di transito per i migranti africani diretti verso l'Europa. Secondo il premier del Gun, bisogna lavorare "tramite politiche solidali che affrontino il dossier a partire dal Paese d'origine, fino al Paese di destinazione". Da parte sua, secondo quanto riferisce una nota del Gun, Di Maio ha ribadito che "oltre alla migrazione ci sono altri dossier su cui occorre collaborare con la Libia, e riguardo ai quali bisogna sostenere il Paese". Durante gli incontri tra le parti, Di Maio ha inoltre sottolineato il desiderio dell'Italia di accrescere la rappresentanza diplomatica italiana in Libia, a indicare la volontà di rafforzare le relazioni con Tripoli. Nella stessa direzione vanno le dichiarazioni di Dabaiba, che ha sottolineando la necessità di "non limitarsi a visite stagionali e intermittenti tra le due parti" e di "mantenere un processo di comunicazione continuo e fruttuoso".