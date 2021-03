Norvegia: Istituto sanità esclude complicazioni dopo 14 giorni da vaccino con AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rischi di problemi gravi di salute dopo 14 giorni dalla vaccinazione con il preparato di AstraZeneca sono molto bassi. Lo ha comunicato l'Istituto nazionale di salute pubblica della Norvegia (Fhi) al quotidiano "Verdens Gang". Come ha spiegato il direttore sanitario dell'Fhi, Geir Bukholm, le informazioni disponibili dalle autorità sono ancora limitate, "si basano su cinque pazienti, un numero troppo esiguo". Gli esperti norvegesi continuano a indagare sul motivo per cui cinque operatori sanitari di età superiore ai 50 anni sono stati ricoverati con gravi coaguli di sangue, sanguinamento e una basso numero di piastrine dopo aver ricevuto il vaccino di AstraZeneca. Tutti e cinque hanno presentato sintomi tra i 3 e i 12 giorni dopo aver ricevuto il vaccino. Bukholm afferma che i sintomi non sono stati osservati in altri Paesi dopo due settimane. (Sts)