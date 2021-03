Egitto: Senato approva legge per inasprire pena per mutilazione genitale femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato, camera alta del parlamento dell'Egitto, ha approvato oggi definitivamente un progetto di legge che aggrava la pena prevista dall’ordinamento egiziano per la mutilazione genitale femminile. Lo riferiscono i media locali. In base alla nuova legge, coloro che compiono atti di mutilazione rischieranno la reclusione dai sette ai 20 anni. Nel caso in cui la mutilazione genitale sia praticata da medici o infermieri, questi saranno incarcerati e impossibilitati a esercitare la professione per cinque anni. La bozza approvata dal parlamento sarà inviata al presidente, Abdel Fatah al Sisi, per la ratifica. Una prevalenza dell’87,2 per cento di casi della pratica tra donne di età compresa tra i 15 e i 49 anni, su una popolazione di quasi 95 milioni di persone, indica che l’Egitto ha il maggior numero di donne e ragazze al mondo a subire o aver subito mutilazioni genitali. (Cae)