Lazio: assessore lavoro, chiesto ad Anpal di deliberare su assegno di ricollocazione

- "Mi aspetto che nel prossimo Cda di Anpal, come da me richiesto, venga iscritta all'ordine del giorno la delibera sull'Assegno di ricollocazione per rendere operativi i percorsi di accompagnamento al lavoro dei disoccupati. Le politiche attive del lavoro, di cui l'Adr è una delle più significative misure nazionali, rappresentano la nuova leva per la ripresa dell'occupazione". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio. La proroga del blocco dei licenziamenti, il rinnovo degli ammortizzatori sociali e delle indennità a sostegno di chi opera nei settori maggiormente colpiti dalla crisi come il turismo, il settore aeroportuale o quello dello spettacolo, insieme al rifinanziamento del reddito di emergenza e del reddito di cittadinanza, "sono tra le principali e positive misure varate dal Governo con il Decreto Legge Sostegni in favore delle lavoratrici, dei lavoratori e del tessuto imprenditoriale che sta accusando gli effetti della crisi innescata dalla pandemia". (segue) (Com)