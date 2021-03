Lazio: assessore lavoro, chiesto ad Anpal di deliberare su assegno di ricollocazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta certamente -continua Di Berardino- di risposte significative alla povertà e ai bisogni del settore produttivo e che si pongono in continuità con le politiche di protezione messe in campo in questo ultimo anno. Sono misure fondamentali che, tuttavia, debbono necessariamente essere collegate alle politiche attive del lavoro. Su questo fronte, lo Stato e le Regioni hanno il dovere di fare presto ed è per questo che ho chiesto, in quanto membro del Consiglio di amministrazione di Anpal, di procedere nel più breve tempo possibile con l'approvazione della delibera di attuazione dell'assegno di ricollocazione secondo le nuove regole stabilite dalla legge di bilancio. Da ultimo -conclude-, come Regione Lazio abbiamo sottoscritto con le parti sociali un protocollo che prevede la messa in campo di misure e interventi di politica attiva per il lavoro con una dotazione finanziaria pari a 245 milioni di euro. Per favorire la ripresa del Paese è necessario partire dal lavoro". (Com)