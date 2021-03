Farnesina: Di Maio, continuiamo a spingere Italia verso la ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i 32 miliardi del Decreto Sostegni, un altro scostamento di bilancio in arrivo e la campagna di vaccinazione che sta per entrare nel vivo, continuiamo a spingere l’Italia verso la ripartenza. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook. "Dobbiamo pianificare il rilancio del Paese e lavorare ai principali dossier che interessano il governo e l’Italia. Per questo motivo l’intensa attività del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale non si è mai interrotta", ha scritto. (Res)