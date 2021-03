Roma 2021: Codacons, pronti a boicottare Pd se appoggerà candidatura Calenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo le giuste critiche di Tobia Zevi a Carlo Calenda, anche il Codacons scende in campo per criticare aspramente il leader di Azione, e rende noto di aver scritto al Segretario del Pd Enrico Letta, esprimendo la propria contrarietà ad un eventuale appoggio del partito alla candidatura di Calenda a sindaco di Roma". Lo si legge in una nota di Codacons in merito alle candidature a sindaco di Roma. "Abbiamo ritenuto doveroso informare il leader del Pd della netta opposizione dei consumatori alla candidatura di Calenda, e delle iniziative che la nostra associazione adotterà nel caso in cui il partito dovesse appoggiare il leader di Azione – spiega il Codacons – Eventualità che ci porterebbe ad avviare un boicottaggio del Pd a Roma, con iniziative in tutti i quartieri per convincere i cittadini romani a non votare il partito alle comunali. Riteniamo infatti che Calenda sia la persona meno adatta a guidare la capitale, considerati i suoi precedenti negativi come amministratore e come politico. Ricordiamo poi che lo stesso Calenda, come Ministro dello sviluppo, ha privato i consumatori e le associazioni che li rappresentano dei fondi derivanti dalle multe Antitrust, ed è oggetto di denuncia penale in Procura oltre che di una azione risarcitoria dinanzi al Tribunale di Roma" – conclude il Codacons. (Com)