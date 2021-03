Scuole: Colao, ok incentivi studentesse Stem ma intervenire prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ giusto dare incentivi alle ragazze per studiare materie Stem (acronimo inglese che indica scienze, tecnologia, ingegneria e matematica ndr). Ma è importante andare a agire prima, sulle scuole superiori”. Lo ha detto Vittorio Colao, ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, intervenuto al webinar dal titolo "Obiettivo 62% - l'occupazione femminile come rilancio nazionale. “La ministra Messa sta lavorando su qualche iniziativa di intervento nella prime fase di scuola secondaria per sensibilizzare di più verso queste materie", ha aggiunto. (Rin)