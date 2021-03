Libia-Italia: primo ministro Dabaiba, con Eni “rapporto speciale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia ha con Eni una relazione “speciale”, e il nuovo Governo di unità nazionale (Gun) del Paese desidera proseguire sulla stessa strada. Lo ha scritto su Twitter il primo ministro del Gun, Abdulhamid Dabaiba, dopo aver incontrato oggi a Tripoli l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. “Oggi ho avuto il piacere di ricevere l’amministratore delegato della compagnia Eni, con cui ho discusso dei mezzi per rafforzare la cooperazione nel settore dell’energia rinnovabile, oltre che dei meccanismi per far girare la ruota dell’economia e dell’importanza che l’azienda si impegni nella responsabilità sociale, tramite investimenti nei settori dell’istruzione, della salute, dell’elettricità”, scrive Dabaiba. “La nostra relazione con Eni è speciale, e desideriamo proseguire su questa strada”, conclude il tweet. (Lit)