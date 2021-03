Donne: Bonetti, allo studio azioni per garantire libertà di scelta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo allo studio un pacchetto di azioni positive per garantire la libertà di scelta della donna, con incentivi al lavoro femminile e misure di riduzione della disuguaglianza di genere". Lo ha detto la ministra delle Pari Opportunità, Elena Bonetti, intervenuta al webinar dal titolo "Obiettivo 62% - l'occupazione femminile come rilancio nazionale". La ministra ha poi spiegato che le tre azioni dell'agenda digitale per favorire la parità di genere sono "la riqualificazione delle competenze, la formazione dall'infanzia sulle materie Stem e l'obbligo di inserimento di donne nei board digitali o il mondo del futuro sarà progettato solo da mente maschile".(Rin)