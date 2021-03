Russia-Regno Unito: ambasciatore a Londra critico su aumento arsenale nucleare britannico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore della Russia nel Regno Unito ha accusato il governo britannico di aver infranto i suoi impegni nei trattati internazionali con un piano per aumentare l'arsenale nucleare del Paese. Le relazioni politiche tra Mosca e Londra sono ormai "quasi morte", secondo l'ambasciatore Andrei Kelin, in un'intervista all'emittente radiofonica "Lbc". Le autorità britanniche, nelle parole del diplomatico, stanno "aumentando il numero di testate del 40 per cento. Questa è una violazione del Trattato di non proliferazione e di molti, molti altri accordi che prevedono solo un declino o una riduzione del numero di armi nucleari", ha detto il diplomatico russo. (segue) (Rel)