Russia-Regno Unito: ambasciatore a Londra critico su aumento arsenale nucleare britannico (2)

- Come emerso nei giorni scorsi, il Regno Unito aumenterà il numero di testate nucleari Trident di oltre il 40 per cento, di fatto arrestando il processo di disarmo trentennale avviato con il collasso dell'Unione Sovietica. La decisione del governo britannico rientra nella cosiddetta "Revisione integrata" delle forze armate e della politica estera britannica. L'aumento, da 180 a 260 testate nucleari Trident, si accompagna a un riarmo complessivo del valore di 10 miliardi in risposta alla "minaccia percepita proveniente da Russia e Cina". La revisione inoltre contemplerà la "realistica possibilità" che un gruppo terroristico lanci un attacco Cbrn (chimico, biologico, radiologico o nucleare) entro il 2030. La Revisione inoltre dovrebbe contenere un impegno del governo a tornare allo 0,7 per cento del Pil impegnato in aiuti internazionali, quest'anno tagliato dalla legge di bilancio presentata a inizio marzo a causa dell'accresciuto debito pubblico generato dalle misure anti-pandemiche. (Rel)