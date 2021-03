Lazio: assessore Lavoro, su sciopero ad Amazon necessario dialogo tra sindacati e azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proclamazione dello sciopero dei lavoratori della filiera Amazon accende i riflettori sull'organizzazione del lavoro e sulle relazioni tra rappresentanze sindacali e azienda". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio. "In particolare crediamo che quello delle relazioni industriali sia un patrimonio culturale del nostro paese che debba essere valorizzato anche da un colosso multinazionale come Amazon. Siamo profondamente convinti che tramite il confronto e il rispetto reciproco tra le parti scaturisca un valore aggiunto in tema di diritti, contrattazione, regole e qualità del lavoro, e che possa essere individuato il corretto equilibrio tra gli interessi dei lavoratori e dell'azienda. Confidiamo -conclude- nella ripresa delle trattative per il contratto di secondo livello e, come Regione, ci mettiamo a disposizione per facilitare il processo di dialogo". (Com)