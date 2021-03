Usa: stato di emergenza a Miami Beach per assembramenti legati alle vacanze di primavera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Miami Beach, Dan Gelber, ha dichiarato lo stato di emergenza e imposto il coprifuoco alle 20 alle 6 per cercare di contenere gli assembramenti legati alle vacanze di primavera degli studenti universitari (spring break). Le strade della vita notturna saranno chiuse al traffico e i locali dovranno sospendere il servizio negli spazi esterni. Le misure saranno in vigore fino a martedì, salvo proroghe. Il primo cittadino (democratico) ha spiegato alla “Cnn” che “troppe persone stanno arrivando senza l’intenzione di seguire le regole, e il risultato è stato un livello di caos e disordine che è più di quanto possa essere sopportato”. La polizia della città della Florida ha reso noto questa mattina di aver arrestato “almeno una dozzina” di persone ieri sera. Gli agenti hanno anche fatto uso di spray al pepe per sgomberare la folla.(Nys)